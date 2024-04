Tirs dans une école en Finlande: journée de deuil après la mort par balle d'un élève dans une école

Vers 08H00 locales, tous les bâtiments et institutions publics mettront leurs drapeaux en berne, a indiqué sur son site le ministère de l'Intérieur.

La Finlande va mettre ses drapeaux en berne mercredi pour marquer le deuil du pays après qu'un garçon de 12 ans a ouvert le feu la veille dans une école, tuant un élève et en blessant deux autres.

Un enfant de 12 ans a ouvert le feu mardi matin dans son école à Vantaa, au nord de la capitale Helsinki, tuant un camarade et en blessant gravement deux autres, avant d'être arrêté. Il portait un masque sur le visage et un casque antibruit lorsqu'il est passé à l'acte, selon la chaîne finlandaise MTV uutiset.

La police cherche à établir le mobile et les raisons de cet acte, et a déjà interrogé le suspect. Le jeune suspect ne sera pas incarcéré car il a moins de 15 ans et ne peut donc être reconnu pénalement responsable, a précisé Markku Särkkä, en charge de l'enquête. La police fera un nouveau point sur l'enquête vers 14H00, précise-t-elle sur son site.

Le Premier ministre Petteri Orpo s'est dit "profondément choqué" par cet événement, ajoutant que ses pensées allaient aux victimes, à leurs parents, aux autres élèves et aux enseignants.