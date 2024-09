"Triple tragédie" pour l'Unrwa avec un nouveau front au Liban, dit son chef à l'AFP

L'Unrwa, créée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1949, gère notamment des centres de santé et des écoles à Gaza, en Cisjordanie occupée, au Liban, en Syrie et en Jordanie.

L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) affronte une "triple tragédie": les frappes israéliennes au Liban alourdissent son fardeau, déjà conséquent à Gaza et en Cisjordanie, a déclaré mardi son chef à l'AFP.

Et maintenant, "nous avons aussi le Liban", ce qui fait trois zones d'opérations confrontées à des "urgences humanitaires", a-t-il ajouté, qualifiant cette situation de "triple tragédie".

"Nous avons déjà Gaza, nous avons déjà la Cisjordanie, donc nous avons deux théâtres d'opérations devenus des lignes de front actives", a-t-il déclaré lors d'un entretien en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Avec les récents bombardements au Liban, l'Unrwa a été obligée de suspendre certaines de ses opérations dans le pays et de convertir certaines de ses écoles en abris pour les déplacés qui fuient les régions du sud.

Lundi, d'intenses frappes israéliennes ont visé le sud et l'est du Liban, faisant au moins 558 morts, d'après les autorités libanaises, le bilan le plus lourd en une journée depuis la fin de la guerre civile dans le pays (1975-1990).

Comme d'autres responsables à travers le monde, Philippe Lazzarini craint "une guerre à part entière" et que "le Liban devienne comme Gaza".