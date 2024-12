"Un grand soulagement": Léa avait été arrachée à sa mère alors qu'elle n'avait que 2 ans, l’Etat belge condamné pour crime contre l’humanité

L'État belge a donc été condamné à indemniser 5 femmes, victimes de ségrégation au Congo. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand le pays était encore une colonie belge, des enfants métis y avaient été arrachés à leur mère et placés dans des couvents. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Bruxelles estime que la Belgique s'est alors rendue coupable de crimes contre l'humanité.

Léa Tavares Mujinga, 78 ans, est heureuse. Ce lundi, elle a remporté un combat judiciaire historique face à l'État belge, après 6 ans de procédure. "C'est un grand soulagement de voir qu'on nous a entendues, qu'on nous a écoutées, qu'on nous a donné raison et qu'on compatit à notre souffrance", a-t-elle déclaré.

"Ma mère m'a mis des petites chaussures, des chaussettes, une petite robe. Mais quand je suis arrivée, on m'a enlevé ma petite robe pour la remplacer par une autre. Une petite en tissu, assez rêche. On m'a enlevé les chaussures, on m'a laissé pieds nus", raconte-t-elle.

Léa est métisse, née d'une mère noire et d'un père blanc, considérée par le pouvoir colonial comme enfant de la honte, mais surtout comme un danger pour la prétendue suprématie de la "race" blanche.

Comme 20.000 autres enfants métis, elle sera élevée par des sœurs et ne reverra sa mère qu'à l'adolescence. "J'en pleurais tous les jours. Tu cherches ta maman. Tu n'as plus de lait pour boire. On ne te donne pas de lait. Tu n'as pas de tartine. Il n'y a rien", confie Léa.