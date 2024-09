De nombreux curieux viennent voir l'étape spectaculaire du chantier des Quatre-Bras de Tervuren: "Un truc comme ça, je n'ai jamais vu"

Les spectateurs sont venus en nombre pour assister au déplacement de la passerelle, une phase impressionnante du chantier. Claude est même venu avec son appareil photo : "J'ai travaillé dans la construction, mais un truc comme ça, je n'ai jamais vu. Je ne sais plus combien il pèse, mais ça doit être beaucoup quand même."

Après six mois de retard, cette passerelle cyclopiétonne, ils sont nombreux à l'attendre : "Ce sera moins dangereux pour passer le carrefour. Maintenant, c'est hyper dangereux. C'est une liaison entre Bruxelles et la Flandre en plus", se rejouit un spectateur. Une autre : "Si j'ai envie de faire un tour vers Bruxelles, c'est vrai que ce sera plus en sécurité de traverser par le pont en vélo que par les Quatre Bras."