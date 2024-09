La circulation des métros entre Joséphine-Charlotte et Stockel interrompue en soirée

Des travaux de remplacement de la signalisation dans le métro 1 et 5 nécessiteront d'interrompre la circulation des métros entre Joséphine-Charlotte et Stockel du 23 septembre au 22 octobre, du lundi au jeudi à partir de 21h15. Des navettes de bus seront mises en place, a indiqué vendredi la Stib.

La signalisation des lignes de métro 1 et 5 date de 1976 et nécessite d'être modernisée pour s'adapter à l'évolution du trafic des métros: nouveaux véhicules, plus nombreux, plus de fréquences, explique la Stib. Il n'est plus possible avec la signalisation actuelle de diminuer l'intervalle entre deux métros pour pouvoir encore augmenter les fréquences, ajoute-t-on.

L'installation de la nouvelle signalisation, de type CBTC (Communication Based Train Control), nécessite d'interrompre temporairement la circulation des métros.