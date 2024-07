Propreté au quartier Brabant: Schaerbeek annonce un doublement des interventions

"Bien que des discussions soient toujours en cours entre la commune de Schaerbeek et l'Agence régionale, cette dernière n'assure donc plus actuellement sa mission au sein du quartier. Dans l'attente de parvenir à un accord et pour palier à l'absence des équipes de Bruxelles-Propreté sur le terrain, Schaerbeek se tient aux côtés des riverains, des commerçants et autres usagers du quartier sur qui la situation pèse lourdement", ont commenté mercredi l'échevine de la Propreté publique Deborah Lorenzino et le bourgmestre faisant fonction, Frédéric Nimal, dans un communiqué.