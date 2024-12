Rénovation du pont Jubilé à Bruxelles: des embarras de circulation à partir de lundi, voici ce qu'il faut savoir

La rénovation du plus que centenaire Pont du Jubilé, sur le boulevard du même nom, au nord de la capitale, entrera, à partir de lundi, dans une nouvelle phase nécessitant sa fermeture durant un an, est-il ressorti vendredi d'une réponse de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) à une question parlementaire.

Ce pont qui enjambait jadis les voies ferrées d'accès à la gare de Tour et Taxis a subi les dommages du temps. Depuis quelques années, il n'était plus autorisé au trafic routier que sur un mode alternatif.

Si l'on en croit la ministre de la Mobilité, interrogée vendredi par Sevket Temiz (PS) la circulation y sera totalement interdite au trafic routier à partir de lundi et pour environ un an. Le trafic sera dévié via l'avenue du Port sur laquelle des marquages au sol ont été effectués pour permettre une circulation en site propre pour les bus de lignes De Lijn déviées de leur parcours.