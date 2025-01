Christelle voit une personne déféquer devant son commerce à Mons: le bourgmestre réagit et exprime son "ras-le-bol"

Accroupie, le pantalon baissé, une personne est photographiée faisant ses besoins en pleine rue à Mons. "Je n’en peux plus de rester silencieuse face à ce qui se passe devant mon salon de coiffure", réagit Christelle sur Facebook. Images à l'appui, la commerçante dénonce une situation devenue "invivable" : "Des marginaux squattent la rue, et certains vont jusqu’à faire leurs besoins en pleine journée devant nos commerces", décrit-elle.

Nous demandons des actions concrètes et rapides pour régler ce problème ! La situation ne peut plus durer

Christelle appelle donc les autorités à réagir : "La police est absente, et nous, commerçants, sommes abandonnés. Cette insécurité nuit gravement à notre activité, décourage les clients de revenir et ternit l’image de tout le quartier. Nous demandons des actions concrètes et rapides pour régler ce problème ! La situation ne peut plus durer".