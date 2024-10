Pourquoi la tête de liste PS n'est-elle pas une femme à Charleroi?

Mais, à l'heure où les questions et besoins de parité sont plus brûlants que jamais, pour n'est-ce pas une femme qui a été placée en tête de liste pour ces élections? Julie Patte, échevine en charge de l'Enseignement et Formation-Léchaffine "a toutes les qualités" pour être bourgmestre, assure Paul Magnette. "Elle aurait pu l'être", indique-t-il avant de rappeler: "On a déjà eu une femme Bourgmestre de Charleroi puisque Françoise Daspremont a été Bourgmestre faisant fonction. C'est d'ailleurs la seule femme à avoir exercé la fonction de Bourgmestre d'une grande ville en Wallonie", conclut Paul Magnette, sans réellement répondre à l'interrogation.