Restructuration annoncée chez Yara Tertre: 115 emplois menacés

La transformation proposée impliquerait la fermeture de l'unité d'ammoniac et une concentration de la production sur les produits les plus compétitifs, notamment les engrais à base de nitrate haut de gamme et les produits chimiques azotés industriels.

La direction de l'entreprise a annoncé que la transformation se traduirait par une réduction des volumes de production et environ 115 travailleurs, sur un effectif actuel de quelque 300 employés, seraient potentiellement licenciés, tout en préservant l'usine de Tertre à long terme et en préservant plus de 200 emplois.