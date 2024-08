"Nuage noir", "Énorme dégagement de fumée": un gros incendie ravage un garage à Saint-Nicolas

Les pompiers ont été appelés vers 7 heures, et étaient une quarantaine sur place avec trois autopompes et deux citernes de la protection civile. Ils confirment qu'il n'y a pas de victime. Le feu est désormais sous contrôle.

L'intervention s'est révélée compliquée pour les services de secours car le garage en question est coincé entre plusieurs maisons. Ces dernières ont été évacuées.

Joëlle habite juste en face et s'est rendue compte rapidement que quelque chose ne va pas : "J'ai vu le ciel qui était tout jaune. Puis, j'ai entendu une explosion donc je suis revenue sur la façade et j'ai vu les flammes", nous raconte-t-elle. Directement, elle est allée réveiller son compagnon, appeller le 112 et est sortie dans la rue. "J'ai fermé les fenêtres et les volets. J'ai été frapper à toutes les portes pour réveiller les gens", affirme-t-elle.