"C'est de la survie": le commerce de Gabriel et Elisa se trouve dans une galerie qui se meurt, ce type de lieu a-t-il encore de l'avenir?

Gabriel et Elisa nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous. Ils s'inquiètent du bon fonctionnement de leur sandwicherie dans une galerie commerciale qui dépérit. Pourtant très bien situé dans le centre de Bruxelles, l'endroit se vide d'année en année. Comment expliquer ce phénomène? Ces lieux ont-ils encore de l'avenir?

"Il est 15h30 et il n'y a personne", constate Elisa, co-gérante, dépitée. Ces frère et sœur se sont installés dans la galerie il y a 15 ans et au fur et à mesure, ils ont vu la situation se dégrader: "Les enseignes ferment les unes après les autres."

Dès lors, ils s'inquiètent pour l'avenir de leur sandwicherie. "Il y a moins de flux. Heureusement, on a une clientèle fidèle qui vient mais ce n'est pas suffisant. Avant, on avait du passage, les samedis étaient les meilleures journées. Maintenant ça stagne. On est encore sous contrat mais…", explique Gabriel dubitatif.

Une concurrence impitoyable

La galerie Porte Louise n'est pas la seule qui traverse une période compliquée. Et pour cause, la concurrence est rude, explique Guénaël Devillet, directeur du SEGEFA (Service d'Étude en Géographie Économique Fondamentale et Appliquée).

"On a des galeries qui sont plus modernes, d'autres qui n'ont pas subi d'investissement récemment (…) comme on est dans un système de concurrence assez élevé, les galeries qui sont les moins bien aménagées, ou les plus anciennes, sont celles qui sont le plus délaissées. Donc, les chiffres d'affaires diminuent, les loyers ne sont plus payés et au fur et à mesure, on a des commerces qui quittent et ça ne se renouvelle pas", précise le spécialiste.