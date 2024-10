Basic-Fit veut s'étendre à l'international grâce à des franchises

Basic-Fit indique être déjà en discussion avec de potentiels investisseurs intéressés par ces franchises. Les premières salles sous ce modèle pourraient ainsi ouvrir "au cours de l'année 2025". Les nouveaux pays concernés n'ont pas été précisés. Le groupe est actuellement présent dans six pays, avec un contingent de 1.570 salles de sport, dont 229 en Belgique.

Le modèle de la franchise permettra à des indépendants d'utiliser la marque Basic-Fit, moyennant un paiement auprès de l'entreprise. Selon le groupe néerlandais, ce modèle est moins coûteux et permet "d'ouvrir les possibilités" d'expansion dans d'autres pays.

Les abonnements vont également connaître un changement dans les prochains mois, précise Basic-Fit dans son communiqué. Ceux-ci seront désormais appliqués sur un modèle hebdomadaire, et non plus mensuel. Ces nouveaux tarifs ont été instaurés dès le 1er octobre en France, avec un abonnement classique prévu à 4,99 euros par semaine, contre 19,99 euros toutes les quatre semaines auparavant.