Les trois partis de l'opposition font liste commune contre le MR à Braine-l'Alleud

Ensemble, mouvement fondé en mars 2023 à Braine-l'Alleud pour regrouper les partis Plus (PS), IB (Les Engagés) et Ecolo en intégrant en plus une composante citoyenne, a présenté jeudi soir sa liste pour les élections communales d'octobre. Il s'agira, sauf surprise de dernière minute, de la seule liste qui affrontera celle du député bourgmestre Vincent Scourneau (MR), actuellement en majorité absolue au conseil communal de la plus commune la plus peuplée du Brabant wallon.

La liste Ensemble est menée par Olivier Vanham, l'actuel chef de file des Intérêts brainois (Les Engagés). Suivent Aurélie Étienne en deuxième position, puis le conseiller communal Arthur Lambert (Ecolo), l'ancienne échevine socialiste Sophie Marcoux, et l'actuel conseiller communal écolo Corentin Roulin. L'ex-échevin socialiste Olivier Parvais, après une pause politique de six ans, est de retour et pousse la liste Ensemble en 35e position.

"C'est la liste la plus forte et la plus représentative à laquelle j'ai participé", a commenté jeudi Olivier Vanham, qui se positionne comme candidat bourgmestre.