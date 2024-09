Nouvelle avancée pour les patients incurables atteints de tumeurs cérébrales récidivantes

Un nouvel essai clinique de l'UZ Brussel montre que les taux de survie pour les patients atteints de tumeurs cérébrales malignes récidivantes, telles que le glioblastome, ont presque doublé à un an et sont passés de 1% à 25% à deux ans, indique l'hôpital dans un communiqué lundi.

L'étude -dirigée par le Pr. Bart Neyns, oncologue médical, et le Pr. Johnny Duerinck, neurochirurgien- combine l'injection de deux médicaments stimulant le système immunitaire avec des cellules dendritiques myéloïdes (cellules propres à l'organisme qui aident notre système immunitaire à attaquer et à rendre inoffensives les cellules cancéreuses) directement dans le cerveau.

"Les premiers résultats confirment l'innocuité et l'impact encourageant sur les taux de survie, avec près de 50% de chances de survie en plus à un an. Le traitement offre donc un nouvel espoir aux patients avec ce diagnostic fatal. L'immunothérapie traditionnelle par voie sanguine n'a un effet bénéfique que chez moins de 10% des patients, ce qui rend ce traitement peu accessible, mais ce nouveau mode de traitement donne des résultats encourageants", se réjouit l'UZ Brussel.