Obsèques de Bertrand Blier: Jean Dujardin et Albert Dupontel portent son cercueil dans un dernier hommage symbolique

Les proches de Bertrand Blier se sont réunis ce mercredi à Paris pour lui dire adieu. Entre recueillement et répliques cultes, la cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses figures du cinéma, dont Jean Dujardin et Albert Dupontel qui ont porté le cercueil du cinéaste.

De nombreuses personnalités du cinéma avaient fait le déplacement, parmi lesquelles Claude Lelouch, Catherine Frot, Edouard Baer, Vincent Pérez, Josiane Balasko, Valeria Bruni-Tedeschi et Dominique Besnehard. Absence notable, celle de Gérard Depardieu, dont la carrière a été propulsée par Les Valseuses en 1974.

Ce mercredi 29 janvier, l’église Saint-Roch, à Paris, a accueilli près de 200 personnes venues rendre un dernier hommage à Bertrand Blier, décédé le 20 janvier à l’âge de 85 ans. Cinéaste anticonformiste, maître du verbe et du dialogue, il laisse derrière lui une filmographie marquante, de "Les Valseuses" à "Tenue de soirée", en passant par "Buffet froid" et "Trop belle pour toi".

Une cérémonie à l’image de son cinéma

Loin d’un hommage figé, la cérémonie a oscillé entre gravité et irrévérence, à l’image du style unique de Bertrand Blier. En ouverture, un montage des répliques les plus cultes du cinéaste a été diffusé, dont celle de "Les Valseuses" : "On n'est pas bien là ? À la fraîche, décontractés du gland…".

Jean Dujardin et Albert Dupontel, qui avaient tous deux tourné sous sa direction dans "Le Bruit des glaçons" en 2010, ont pris la parole pour saluer "un réalisateur qui savait rendre ses acteurs heureux". Moment fort, Josiane Balasko et Damien Bonnard ont rejoué une scène de Buffet froid, déclenchant rires et émotion dans l’assemblée.

Le père Luc Reydel, aumônier des artistes, a lui aussi rendu hommage à ce "boutefeu goguenard du cinéma français", ouvrant son homélie par une variation de la célèbre réplique de Les Valseuses : "On n'est pas bien là, décontractés de l'esprit ?".

Un dernier voyage dans l’intimité

Après cette cérémonie marquée par la truculence et la tendresse, le cercueil de Bertrand Blier a été porté jusqu’à l’autel par Jean Dujardin et Albert Dupontel, dans un geste chargé d’émotion. L’inhumation s’est déroulée dans l’après-midi au cimetière de Montmartre, dans la plus stricte intimité.