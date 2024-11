"Une occasion de me défouler en étant odieux": Bilal Hassani se lance dans le cinéma

Le chanteur Bilal Hassani se lance dans une carrière d'acteur avec "Les Reines du drame", un film extravagant et engagé qui mêle univers punk et queer. Il y incarne un personnage complexe sur une période de 50 ans, dans une œuvre signée Alexis Langlois.

Pour son premier rôle au cinéma, Bilal Hassani interprète un fan obsessionnel d'une diva pop, devenu YouTubeur aux intentions destructrices. Présenté au Festival de Cannes au printemps dernier, "Les Reines du drame" a marqué une étape importante pour l'artiste : "ouvrir cette porte de comédien", confiait-il à cette occasion. Mais au-delà de ce tournant, le chanteur décrit sa participation comme un "grand honneur" dans un projet dirigé par Alexis Langlois, cinéaste non-binaire.

Langlois, également auteur du scénario, explique avoir imaginé cette histoire il y a six ans, inspiré par le parcours de Bilal Hassani découvert à l’époque sur YouTube. "Il racontait son coming out et les difficultés rencontrées au collège. Je me suis dit que les YouTubeurs sont un peu les conteurs de notre époque".