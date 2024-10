L’Amour est dans le pré: l’annonce choc d’une des prétendantes de Guy, elle ne lui laisse pas le choix

Coup de théâtre dans le parcours de Guy ! Après une nuit de réflexion, Martine prend Guy à part et lui annonce qu’elle quitte l’émission. Un départ qui chamboule notre agriculteur, partagé entre gratitude et regrets.

En province de Liège, sous un ciel pluvieux, c’est une journée riche en émotions pour Guy, l’agriculteur de "L’Amour est dans le pré". Alors qu’il se préparait à faire son premier choix parmi ses prétendantes, une surprise l’attend. Martine, après une nuit de réflexion, le prend à part pour lui annoncer une décision qui va bouleverser l’aventure : elle souhaite quitter l’émission.

C’est avec des mots sincères que Martine s’adresse à Guy : "Je préférais te prendre un peu à l’écart parce que je voulais te dire que je me retire de l'émission aujourd'hui, mais tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas toi, c'est moi", explique-t-elle en toute honnêteté. Martine perçoit l'alchimie qui semble déjà s’installer entre Guy et d’autres prétendantes, et souhaite lui donner toutes les chances de trouver l’amour. Elle ajoute, bienveillante : "On restera amis, ça c'est promis".