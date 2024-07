Cesc Fàbregas confirmé comme entraîneur à Côme

L'ancien international espagnol a embrassé la carrière d'entraîneur avec l'équipe U19 du club, avant d'assurer l'intérim auprès de l'équipe senior au départ de l'Italien Moreno Longo. En tant qu'assistant du Gallois Osian Roberts, Cesc Fàbregas avait contribué à faire éclore Côme en Serie A après 21 ans d'absence en première division italienne.

Le sportif de 36 ans, qui est actionnaire majoritaire des "Lariani", a été formé à Barcelone mais s'est révélé à Arsenal (2003-2011). Il a également mouillé le maillot pour Chelsea et Monaco. À l'exception de la Ligue des Champions, il a presque tout gagné en tant que joueur puisqu'il a remporté la Liga avec le Barça en 2013 et la Premier League en 2015 et 2017 avec Chelsea. Il a aussi soulevé l'Europa Leaegue avec les "Blues" en 2019. International espagnol à 110 reprises, il a gagné la Coupe du monde en 2010 et l'Euro à deux reprises, en 2008 et 2012