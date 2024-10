"Thorgan nous taquine un peu": comment Anderlecht s'apprête à affronter... le club des Hazard

Selon lui, il va falloir éviter l'excès de confiance. "Parfois, vous êtes un peu plus confiants et cela peut être dangereux. On sait que, pour atteindre l'objectif de gagner la coupe, il faut battre ce genre d'équipe, faire le boulot, ne pas trop faire de cinéma et y aller avec beaucoup d'envie", a-t-il détaillé.

Un moment spécial

Ce match à Tubize est aussi une rencontre spéciale pour les Anderlechtois et principalement pour Thorgan Hazard. Blessé, le Diable Rouge ne sera pas de la partie, mais en face, il y aura trois Hazard: Ethan et Kylian dans les joueurs et Thierry, le paternel, qui fait partie de la direction du club. Forcément, à Anderlecht, cette situation porte à sourire et rend le match encore plus particulier.

"On avait joué Tubize en préparation. On sait que Thorgan vient de la région, on sait que ça vit beaucoup, parfois Thorgan nous taquine un peu en nous disant 'eh les gars, c'est bientôt Tubize', c'est un match très important pour les gens du club là-bas. On sait qu'on va être très attendu et on doit être présents", a reconnu Mario Stroeykens à ce sujet. Le duel sera à suivre dès 20h, sur RTL Club et RTL Play.