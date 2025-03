Des joueurs de Pro League et... Axel Witsel: voici quelques noms qui figureraient dans la présélection de Rudi Garcia

Axel Witsel pourrait amener de l'expérience et dans la ligne défensive et dans le vestiaire, aux côtés de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois ou Romelu Lukaku. Il pourrait également aider au milieu de terrain en cas de pépin physique pour Amadou Onana, touché depuis quelques semaines. D'autant qu'Orel Managala est forfait pour une longue période.

À l'Atlético de Madrid, pourtant, Witsel ne décolle plus du banc depuis plusieurs semaines et le match nul contre Villareal, le 25 janvier dernier. Il faut dire que les Colchoneros se portent plutôt bien et avaient enchainé une série de 10 matchs sans défaite avant le revers face au rival madrilène en Ligue des Champions.

D'autres noms cités

Toujours selon nos confrères de HLN, une dizaine de joueurs de Pro League figurent aussi dans cette présélection. On y retrouverait Vanaken, Mechele, et De Cuyper du côté brugeois, Heynen, Smets et Steuckers de Genk, ainsi que Thorgan Hazard, Dendoncker et Sardella chez les Mauves.

Seys (Bruges) et Vanhoutte (Union) sont blessés et ne devraient pas être complètement rétablis pour prétendre à une place dans la sélection qui affrontera l'Ukraine en matchs de barrages de Ligue des Nations.