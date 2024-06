"Il n'y a pas de cadeau !": très déçue, l'équipe du Vestiaire fustige les choix de Domenico Tedesco après Belgique-Slovaquie

En cause d'abord, le cas de Yannick Carrasco. Aligné en tant que back gauche, il n'a jamais su faire la moindre différence. L'aligner à cette place, dans un rôle de ce genre, c'est un chois que ne comprennent pas nos experts. "J'ai été surpris, comme tout le monde, de le voir jouer arrière gauche", confirme Kevin Mirallas, qui a lui-même évolué avec les Diables Rouges. "C'est quelque chose qu'ils ont du travailler à l'entraînement cette semaine, ça, c'est sûr. Il s'est sûrement dit qu'avec Doku et Trossard il pourrait apporter suffisamment offensivement", tente-t-il d'expliquer.

Pour Marc Delire, il fallait laisser uen chance à ce choix. Mais il constate son échec. "Domenico Tedesco a confirmé qu'il était surprenant, à chaque fois il nous sort quelque chose. Quand je vois la sélection je me dis à chaque fois 'tiens, je ne m'attendais pas à ça, c'est peut-être un petit coup de genie'", plaisante notre consultant, qui regrette la tournure de cette décision. "Normalement, tu dois mener 2-0 après 10 minutes, si c'est le cas, c'est un coup de génie puis ça devient une mauvaise bonne idée. Tu sens que le match déconne et là, Tedesco m'a déçu, parce qu'il n'a pas réagi rapidement".

Mais selon lui, ce choix ne se justifie pas. "C'était le bon moment de mettre De Cuyper parce qu'il mérite, sur ses deux dernières sélections, il avait été très bon. Contre la Slovaquie, on n'avait rien à perdre, il fallait lui donner cette chance, il y a un moment où il faudra donner une chance aux jeunes", regrette en effet l'ancien joueur belge.

Le deuxième choix qui a intrigué nos experts, c'est le cas de Leandro Trossard. Sorti à la 74ème minute après une performance décevante, le joueur d'Arsenal ne devait visiblement pas tenir aussi longtemps sur le terrain. "J'étais persuadé qu'à la mi-temps, il allait sortir", lance même Kevin Mirallas, visiblement très surpris par sa présence en seconde période.

"Quand tu perds 1-0, à un moment donné quand tu as plein de joueurs de talent sur le banc, excuse moi, mais... voilà, tu as eu une mi-temps, ça ne s'est pas bien passé, c'est un signal, tu sors et un autre prend la chance. C'est comme ça, en équipe nationale il n'y a pas de cadeau !", juge Kevin Mirallas, toujours stupéfait. Marc Delire embraye en estimant qu'il pourrait s'agir d'une forme d'obstination de Domenico Tedesco, persuadé de pouvoir surprendre avec ce choix tactique.

La réponse des Diables Rouges est attendue le 22 juin contre la Roumanie, qui a surpris contre l'Ukraine avec une solide victoire 3-0.