Koen Casteels reste modeste: "Un autre gardien aurait probablement bien performé"

Après la phase de groupes, Koen Casteels est peut-être le meilleur Diable Rouge de l'Euro de football en Allemagne. Avec des arrêts cruciaux contre la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine, il a maintenu la Belgique à flots et est en route pour le deuxième tour.

"Ce n'est pas une question de modestie. Un autre gardien n'aurait peut-être pas arrêté ce ballon-là, mais aurait donné deux passes décisives. On ne peut pas tout prévoir. Il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu."

Lundi, la France attend les Diables Rouges en 8es de finale. "Est-ce que je suis le meilleur joueur belge de ce tournoi ? Je ne sais pas. Ce genre de choses est difficile à dire. Vous êtes à onze sur le terrain et il y a toujours un gardien entre les perches. Un autre gardien aurait probablement aussi bien performé", a reconnu Casteels samedi lors d'une rencontre informelle avec la presse.

Trois matchs exceptionnels d'affilée donnent toujours un peu plus de confiance à un gardien. "C'est bien que cela se soit passé ainsi. Si j'avais commis trois erreurs et que nous nous étions qualifiés de justesse pour le deuxième tour, ce serait différent. En ce sens, je pense que je fais un bon tournoi. Et j'espère que cela va continuer."

Le fait que Casteels soit pratiquement le meilleur joueur belge indique que la Belgique a cependant concédé beaucoup d'occasions. Les Belges ont manqué la première place de leur groupe pour finir 2e. "Contre la Slovaquie et la Roumanie, je nous ai trouvés simplement bons. Contre la Slovaquie, il nous manquait juste de l'efficacité. Prenons le positif pour la suite du tournoi. Mais nous savons aussi que nous devrons faire une meilleure performance contre la France."