"La bonne personne à la bonne place": le CEO de l'Union belge confirme une nouvelle fois Domenico Tedesco à son poste

Alors Domenico Tedesco est-il menacé ? Emiliano Bonfigli a posé la question à Peter Willems, le CEO de l'Union belge. Visiblement, pour ce dernier, il n'y a actuellement aucun doute à avoir sur l'avenir du sélectionneur fédéral, même si une évaluation sera faite après la Ligue des Nations. "On va certainement le voir et parler à nouveau, comme nous l'avons fait après l'Euro. Mais je vois un coach motivé, il est très motivé. Je sens aussi les joueurs très motivés et derrière lui. Je suis convaincu qu'il est la bonne personne à la bonne place", nous a-t-il confirmé.

Domenico Tedesco avait prolongé jusqu'à la Coupe du Monde 2026 quelques semaines avant l'Euro 2024.

Plusieurs problèmes à régler

Peter Willems a ensuite présenté les grandes lignes de son projet pour l'Union belge, lui qui a signé jusqu'en décembre 2025 à la tête de la fédération. Le nouveau CEO a priorisé une série de chantiers urgents, qui concernent le sportif, mais pas seulement.

"Il y en a plusieurs", nous a-t-il confirmé. "D'abord, le lien avec le staff, je crois qu'il est important de travailler avec eux. Deuxièmement, le lien avec les fans. Après l'Euro et plus récemment après le match contre la France, nous avons entendu des choses qu'on préférerait ne pas entendre. Enfin, il y a le football. On doit retourner au coeur du football et faire tout notre possible pour que nos équipes jouent et puissent gagner. C'est aussi pour cela que nous avons engagé Vincent Mannaert. Enfin, il y a les finances. On ne peut pas dire que les finances sont en ordre pour le moment. Donc, on est en train de travailler afin que le budget de 2024 soit bien clôturé, mais aussi pour que tout aille mieux dans le futur", a-t-il ensuite détaillé.

Vincent Mannaert, justement, était au cœur des échanges. L'ancien Brugeois a signé en tant que directeur technique et entrera en fonction le 1er décembre. Le choix était visiblement rapidement fait pour l'Union belge. "On a suivi tout un processus pour trouver un nouveau directeur technique. Après avoir regardé la liste, il était clair que Vincent était le meilleur candidat", a reconnu Peter Willems, heureux que ce dossier soit réglé. "C'est toujours une bonne nouvelle d'arriver à un accord avec le meilleur candidat", a déclaré Willems, qui reconnaît avoir échangé au sujet de la transaction de Mannaert, qui a été cité dans le Footgate. Mais à la fédération, on veut lui donner une nouvelle chance. Il succédera à un certain Franky Vercauteren.

Peter Willems, en attendant, est déjà allé à la rencontre de Thibaut Courtois, qui refuse pour le moment de revenir en équipe nationale. Il n'a plus signé la moindre apparition internationale depuis le mois de juin 2023.