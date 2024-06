Trossard "catastrophique", Lukaku en galère, Tedesco illisible : le verdict implacable de notre jury après Belgique-Slovaquie

Romelu Lukaku est lui choisi par Vincenzo Ciuro. "Le point positif, c'est qu'il se crée des occasions. Il est présent, il bouge les défenses, il est impliqué, il est dans le bon état d'esprit. Mais le point négatif, c'est qu'il a trop vendangé devant le but", estime notre commentateur, qui souligne tout de même un certain manque de chance dans son chef, avec notamment les deux buts annulés.

Enfin, Silvio Proto opterait pour Jérémy Doku. "Malheureusement, c'est à cause du but, sinon il aurait aussi été en vert, c'est lui qui nous crée les deux occasions dans les premières minuntes, on doit faire 2-0. Malheureusement, il fait une erreur derrière qui lance la Slovaquie et qui fait gagner l'adversaire", regrette l'ancien gardien, qui en espérait un tout petit peu plus de la part de l'ancien mauve.

À lire aussi Un cauchemar: en grande souffrance, les Diables Rouges chutent contre la Slovaquie

Les joueurs en rouge

Silvio Proto n'a pas hésité une seconde pour son choix dans le carton rouge. Il l'attribue à Leandro Trossard, auteur d'un match délicat. "Il n'a pas été bon, j'attends toujours un excellent match de sa part en équipe nationale, je ne l'ai pas encore vu à son niveau d'Arsenal", regrette-t-il.