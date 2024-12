C'est terminé: le Cercle Bruges vire son entraîneur après un début de saison catastrophique

Ancien entraîneur du Floridsdorfer et de Ried en Autriche, Muslic, né en Bosnie, est arrivé au Cercle en octobre 2021 en tant qu'adjoint d'Yves Vanderhaeghe puis de Dominik Thalhammer. Après le licenciement de ce dernier, il a été promu entraîneur principal. Sous ses ordres, le Cercle est remonté à la huitième place du championnat. La saison passée, Muslic a mené le Cercle à une participation historique en Champions' playoffs, conclus au quatrième rang, qualifiant l'équipe pour la Conference League.

Cet exercice-ci est cependant plus compliqué pour les Brugeois, actuellement 15es et avant-derniers avec 15 points en 16 rencontres. La situation est meilleure en Europe, avec une 11e place provisoire avec 7 points, consécutifs à deux victoires (contre Saint-Gall et les Hearts), un partage (face au LASK) et une défaite (contre Vikingur). La défaite 3-2 sur le terrain du Beerschot, lanterne rouge, après avoir mené de deux buts, lui a été fatale.