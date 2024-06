Courtrai se fait prêter Nacho Ferri par l'Eintracht Francfort

Après Nathan Huygevelde et Gilles Dewaele, Courtrai a signé son troisième renfort estival avec Ignaco "Nacho" Ferri. Le jeune attaquant de pointe espagnol de 19 ans est prêté (avec option d'achat) par l'Eintracht Francfort jusqu'en fin de saison.

Cette saison, l'attaquant de 1m92 a marqué 10 buts en 19 matchs, donnant 3 assists au passage. Mais Nacho Ferri a surtout fait ses débuts avec l'équipe première, le 24 septembre. Début novembre, face à l'Union Berlin, il inscrivait son premier but en Bundesliga. Le jeune Espagnol a également fait ses débuts européens en Conference League.

Arrivé à Francfort à l'été 2019, il a d'abord joué avec les U19 de l'Eintracht. En 2022, il a commencé à jouer avec la deuxième équipe, en cinquième division. Inscrivant 26 buts et délivrant 11 assists en 32 matchs, il a grandement participé à la promotion de l'équipe en quatrième division.

À Courtrai, où il a été prêté un an avec option d'achat, il devrait obtenir un temps de jeu plus conséquent et se développer.