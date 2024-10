"Ils peuvent faire de la figuration": largués à Anderlecht, les Rouches ont une nouvelle fois déçu les experts du Vestiaire

Commençons par nous concentrer sur le Standard. Pour nos consultants, si les Rouches n'ont pas sorti un grand match, cette performance reflète en réalité ce que vaut vraiment cette équipe liégeoise, bloqué à la 11ème place du classement général. "Aujourd’hui, le Standard ne peut pas faire mieux que ça", estime Kevin Sauvage en revenant sur le onze de base des Rouches. Pour lui, cependant, le Standard doit absolument se trouver un leader. "Au Standard, si tu es dans l’adversité, quand tu prends un but, tout s’effondre très rapidement", détaille-t-il ensuite.

Pour Marc Delire aussi, le verdict est clair. "Il ne faut plus rêver avec un Standard comme ça, ce n’est pas une équipe pour rêver", lance-t-il d'entrée. "Qu’espère le Standard ? D’être champion ? Ils ne seront jamais champions. D’être en play-offs 1 ? Ils ne seront jamais en play-offs 1. Là, ils peuvent faire de la figuration pour l’instant", s'interroge-t-il ensuite. Kevin Mirallas n'est pas plus tendre. "Cela va être dur, si c’est pour jouer comme ça tous les weekends", regette même l'ancien Diable Rouge.

"Je soutiens Epolo à mort"

Marc Delire, par contre, insiste sur les critiques exprimées depuis hier sur Epolo, le gardien du Standard, coupable de deux boulettes et auteur d'une performance difficile. Selon lui, il faut absolument soutenir le jeune gardien. "Il a 6 clean sheets, elles ne sont pas tombées par hasard. Évidemment que les buts, c’est pour sa pomme", commence-t-il. "On sait depuis le début qu’il n'a pas forcément la carrure pour tenir la distance. Mais il fait un mauvais match, tu vas déjà rappeler Arnaud Bodart ? Tu crois en tes jeunes ou pas ? Il faut le soutenir le gamin. Bodart ne fait plus partie du jeu, le futur du Standard, c’est Epolo. Je le soutiens à mort !", a-t-il enfin détaillé.

Enfin, peu de choses à signaler du côté d'Anderlecht. Les Mauves ont su imposer leur loi et un homme a séduit nos consultants: Mario Stroeykens. "C’est un leader, ça peut être le leader du Anderlecht de demain", lance même Kevin Sauvage, rejoint par Kevin Mirallas. "Je le vois comme un plus grand leader que Verschaeren", a en effet estimé l'ancien Diable Rouge.