"Impossible de garder les gens qualifiés à bord": Wesley Sonck quitte les jeunes belges et tacle l'Union belge

Wesley Sonck a confirmé mercredi son départ de l'Union belge de football (URBSFA) où il occupait le poste d'entraîneur des équipes nationales U18 et U19 depuis plus de sept ans et demi.

Sonck, 45 ans, n'a pas pu accepter la nouvelle proposition qui lui a été faite. "C'est avec regret que je vous annonce qu'il est temps de confirmer mon départ de l'URBSFA", a écrit l'ancien Diable Rouge sur Instagram. "J'ai vécu sept ans et demi formidables où j'ai été animé par la passion et le respect. Ce poste était compatible avec mes autres missions footballistiques. Je ne garde que de bons souvenirs de mes six années passées avec Roberto Martinez."

Après le départ de Martinez en décembre 2022, l'URBSFA a nommé le Britannique Luke Benstead comme responsable des équipes de jeunes. "On m'a fait une proposition d'un poste à temps plein que j'ai été obligé de refuser. Elle n'était plus aussi compatible avec mes autres missions et d'autres m'étaient interdites. Même si le salaire n'a jamais été ma principale motivation, il n'y aurait eu aucun ajustement financier en passant sur un contrat à temps plein. De cette manière, il devient presque impossible de garder les gens qualifiés à bord. Il est temps pour moi de tourner la page et de me porter candidat à d'autres postes dans le monde du football. Je veux remercier toutes les personnes qui ont cru en moi à la fédération. C'était une belle aventure."