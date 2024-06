Malines prolonge le contrat de Bilal Bafdili jusqu'en 2027

Âgé de 19 ans, le milieu de terrain a disputé vingt matches cette saison avec l'équipe première du 'Malinwa'. Bafdili a rejoint Malines à l'été 2020 après avoir été formé à l'académie de jeunes du Standard.

"La belle histoire du Jong KVM continue : après Antonio et Mukau, Bilal a également trouvé sa place parmi les grands", a déclaré avec satisfaction Tim Matthys, directeur sportif, sur le site du club. "Cette prolongation de contrat s'inscrit dans notre vision d'avenir au Malinwa : développer de jeunes talents, leur offrir des opportunités et les aider à se surpasser. Après Bill (Antonio, ndlr) et Nagl'ayel (Mukau, ndlr), Bilal a lui aussi gagné sa place parmi les meilleurs. C'est un joueur que les supporters viennent voir au stade. Je suis convaincu que nous verrons encore beaucoup de belles choses de lui en Sang et Or."