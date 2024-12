Pro League: au bout du suspense, l'Union et le Club de Bruges se quittent sur un partage

Le duel entre l'Union et le Club Bruges n'aura pas eu de vainqueur. Franjo Ivanovic (45e+4) et Casper Nielsen (60e, csc) ont donné une double avance aux Unionistes mais Chemsdine Talbi (66e) et Gustaf Nilsson (78e) l'ont annihilée.

Après 19 journées, le Club (38 points) est 2e et l'Union (28) 6e. A l'Union, Sébastien Pocognoli a écarté Loïc Lapoussin pour Ousseynou Niang et Noah Sadiki a effectué sa rentrée aux dépens de Kevin Van De Perre. A Bruges, Maxim De Cuyper et Raphael Onyedika n'ont pas fait le déplacement, donnant leur chance à Kyriani Sabbe et Nielsen.