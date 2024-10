Des images scandaleuses: deux joueurs du Barça visés par des insultes racistes pendant le Clasico

Lamine Yamal et Alejandro Balde ont été ciblés par des insultes racistes lors du Clasico d'hier soir. Le Real Madrid a ouvert une enquête pour identifier les auteurs.

Le Barça n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid, hier soir, lors du Clasico (0-4). Un match lors duquel des fans se sont à nouveau fait remarquer de la pire des manières. Selon la presse espagnole, deux joueurs catalans, Lamine Yamal et Alejandro Balde, ont ainsi été victimes d'insultes racistes, venues directement des tribunes.

Conscient de cela, le Real Madrid a immédiatement réagi. "Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement impliquant du racisme, de la xénophobie ou de la violence dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade", écrit le club espagnol dans un communiqué. Ils annoncent ensuite avoir ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs de ces propos "afin d'adopter les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées".