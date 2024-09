Italie: l'AC Milan remporte enfin le derby et s'évite une crise

Mais le Milan, dominateur (8 tirs cadrés, contre quatre à l'Inter) a fini fort et à la 89e minute, Matteo Gabbia lui a donné logiquement la victoire en reprenant de la tête un coup franc.

"On a mérité cette victoire, on avait montré de belles choses lors des matches précédents et on a continué sur cette lancée, en faisant cette fois un match plein", a analysé Fonseca sur la plateforme DAZN.

- "On a manqué de lucidité" -

"La période était un peu compliquée, je suis certain que cette victoire va nous donner beaucoup d'énergie et va déclencher quelque chose pour la suite", a observé de son côté Gabbia.