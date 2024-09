Ligue des nations: l'Angleterre lance l'après-Southgate à Dublin

L'ancien international irlandais (40 sélections) débute sa mission face à ses compatriotes dans un Aviva Stadium rempli par près de 50.000 supporters chauffés à blanc, excités par l'enjeu sportif et la rivalité historique.

L'Angleterre, finaliste de l'Euro-2024, lance sa campagne de Ligue des nations en même temps que l'après-Gareth Southgate, samedi (18h00) à Dublin, où le sélectionneur intérimaire Lee Carsley devra maîtriser une ambiance hostile et une exposition inédite pour lui.

Au bord du terrain, la tension sera tout aussi forte pour les deux sélectionneurs, Heimir Hallgrimsson et Lee Carsley, nommés durant l'été et pour la première fois en action.

Les retrouvailles en 2015 à Dublin s'étaient effectuées sans incident, mais les autorités locales restent néanmoins sur le qui-vive, avec une présence policière accrue aux abords du stade et dans le centre-ville.

En 1995, un match amical avait dégénéré à Lansdowne Road après l'ouverture du score des "Boys in Green". Des spectateurs s'étaient réfugiés sur la pelouse pour fuir la violence de hooligans anglais et le match avait dû être arrêté.

A 50 ans, Carsley endosse le costume laissé par Gareth Southgate, patron des "Three Lions" de 2016 à 2024, parti après avoir perdu une deuxième finale consécutive à l'Euro, mi-juillet contre l'Espagne.

La fédération anglaise (FA) a paré au plus pressé pour la rentrée en attendant de nommer, peut-être, un technicien plus expérimenté et/ou au CV plus ronflant.

Paul ELLIS

- Un "Carsball" séduisant -

Carsley a déjà assuré des intérims sur les bancs de Coventry City et Birmingham, sa ville natale, avant de se voir confier la responsabilité de sélections de jeunes, avec succès.