Iordanescu rayonne après la première place de la Roumanie, la Slovaquie jubile aussi

"On ne vit cela qu'une fois dans sa vie", a déclaré le sélectionneur roumain Edward Iordanescu. "Merci à tous les supporters. Ils nous ont permis de nous sentir chez nous lors des trois matches de groupe. Je suis fier d'être Roumain. C'est quelque chose de fantastique que j'ai vécu et je veux que ça continue. Félicitations aux garçons, j'ai toujours cru en eux. La Roumanie a du talent, la Roumanie a du potentiel, la Roumanie a trouvé son esprit et ne pourra plus jamais le perdre."

Francesco Calzona, l'entraîneur de la Slovaquie, a également été élogieux à l'égard de ses joueurs. "Les garçons ont fait un grand travail, nous avons laissé peu de place à l'adversaire. Je pense que nous avons réalisé quelque chose d'important. Nous avons joué trois matches à un niveau élevé contre des équipes qui sont plus haut dans le classement. Nous voulons rester dans ce tournoi le plus longtemps possible et nous serons bien préparés pour les huitièmes de finale."