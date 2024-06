La Croatie ne visera que la victoire face à l'Italie: "la phase des KO a déjà débuté"

La Croatie est dos au mur avant la troisième et dernière journée du Groupe B de l'Euro 2024 qui la verra rencontrer l'Italie lundi à Leipzig (21h00). Les Croates n'ont pris qu'un point dans leurs deux premiers matchs et visent donc résolument la victoire contre les Azzurri pour conserver leurs espoirs d'atteindre les huitièmes de finale. Le sélectionneur national, Zlatko Dalic, reste confiant.

"C'est un nouveau match dans une série de matches historiques pour nous", a déclaré Dalic lors de la conférence de presse de la veille. "Nous sommes prêts et je pense que le match se déroulera bien. Nous sommes conscients de notre situation. Pour nous, la phase à élimination directe a déjà commencé, pour ainsi dire. Seule une victoire nous satisfera. Et soyons clairs : je n'ai pas envie de rentrer à la maison si tôt".

Dalic a également fait l'éloge de son collègue italien Luciano Spalletti. "Il a remporté des succès au plus haut niveau. Les Italiens sont connus pour leur capacité tactique. Ils sont également très forts défensivement. Un match nul leur suffit, nous en sommes conscients. Nous devons être prêts à tout dans ce match, être patients et maîtriser nos nerfs. Tout est possible et nous devons nous y préparer."