La Pro League reprend ses droits et le Club Bruges lance sa campagne de reconquête

Le Club Bruges fait figure de favori à sa propre succession. Comme la saison dernière, il devrait faire face à la concurrence de l'Union Saint-Gilloise ainsi que d'Anderlecht, les deux rivaux bruxellois. Comme avec Casper Nielsen à l'été 2022, Bruges s'est offert l'un des acteurs majeurs du succès des Saint-Gillois la saison dernière, en la personne de Gustaf Nilsson. Ils comblent ainsi le départ de leur vedette Igor Thiago à Brentford, pour plus de 30 millions d'euros.

Genk, l'Antwerp et la Gantoise feront office d'outsiders et de candidats sérieux au top 6, avec Malines, Saint-Trond et le Standard en embuscade. Les promus du Beerschot et de Dender, ainsi que Courtrai qui s'est sauvé en barrages l'année dernière, semblent être les clubs les plus menacés par la relégation. Louvain, Westerlo et Charleroi espéreront accrocher le top 12 pour s'éviter une fin de saison tendue.