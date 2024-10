Le Brésil renverse le Chili, l'Argentine freinée au Venezuela

Mené au score rapidement, le Brésil a renversé in extremis le Chili lors de la 9e journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026, qui a vu l'Argentine, leader, faire match nul au Venezuela.

La sélection brésilienne a encaissé un but dès la 2e minute sur une tête lobée d'Eduardo Vargas. Privée de Vinicius Junior, la Seleçao a égalisé par son remplaçant à la pointe de l'attaque Igor Jesus (45e+1) avant de s'imposer grâce à un tir enroulé de Luiz Henrique (89e).

En difficulté dans ces éliminatoires et seulement 4e, le Brésil a pris trois points précieux face à une équipe chilienne qui risque de manquer une troisième Coupe du monde consécutive après avoir échoué à se qualifier pour la Russie en 2018 et le Qatar en 2022.

Le Brésil, quintuple champion du monde et qui n'a jamais manqué une Coupe du monde, est quatrième avec 13 points, tandis que le Chili est 9e et avant-dernier avec cinq points. Les six premiers se qualifient directement, le septième disputera un barrage.

Au Venezuela, avec Lionel Messi disputant tout le match, l'Argentine a été tenue en échec sur une pelouse détrempée au stade Monumental de Maturin. L'Albiceleste a ouvert le score par Nicolas Otamendi sur un cafouillage (13e), mais le buteur historique de la Vinotinto, Salomon Rondon, a égalisé (65e) d'une belle tête.

Deuxième du classement, la Colombie a elle perdu son invincibilité face à la Bolivie, pratiquement invincible quand elle joue à El Alto, à 4.150 mètres d'altitude (1-0) tandis que l'Equateur et le Paraguay se sont quittés sur un nul blanc (0-0).