Des Diables à l'examen de la Ligue des Champions

L’image, captée par une caméra de RTL Sport, a fait le tour des réseaux et des plateaux de télévision. La mine renfrognée de Kevin de Bruyne, et son fameux "Ik stop ermee", ont laissé la place à une multitude de suppositions.

De Bruyne a-t-il réellement l’intention de lâcher les Diables alors que 5 jours plus tôt, en interview, il promettait de continuer jusqu’au Mondial 2026 ? Il faut raison garder, et mettre, pour l’instant, cette réaction à chaud de De Bruyne sur le compte d’une frustration générée par la piètre prestation des Diables en France… Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le capitaine des Diables fait preuve d’un trop plein d’impulsivité. Sur les terrains de Premier League, avec son club de Manchester City, il a directement retrouvé le sourire.

Son club est déjà seul en tête en Angleterre… et ce soir, il reçoit l’Inter en Ligue des Champions pour un remake de la finale d’il y a deux ans. Sur le papier, le nouveau format de la Ligue des Champions nous promet plus de suspense et de matchs à enjeux. Ce sera tout bénéfice pour les Diables et les joueurs belges. Ils sont nombreux à s’élancer à l’assaut de cette nouvelle formule.