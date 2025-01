Elle pourrait tout changer: l'AC Milan s'offre Gérone et peut encore rêver du top 8 en Ligue des Champions

L'AC Milan a battu Gérone 1 à 0 mercredi à San Siro lors de la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, et préserve ses chances de terminer dans les huit premiers, directement qualifiés pour les huitièmes de finale.

A défaut du Top 8, l'équipe de Sergio Conceiçao est au moins assurée, avec ce court mais précieux succès et avant son déplacement à Zagreb lors de la dernière journée, de disputer les barrages.

À lire aussi 4 buts en 10 minutes, une remontada légendaire: le PSG terrasse City dans le match de la peur en Ligue des Champions

Le club catalan, lui, est d'ores et déjà éliminé de la compétition, et n'aura marqué aucun but à l'extérieur dans cette phase de classement. Entre deux équipes à la peine en championnat (toutes deux sont 8e de leur ligue), la première période a été très animée. Et chaque équipe a eu ses (nombreuses) occasions.