Le pari Vincent Kompany, les galères du PSG et des matchs uniques: tout ce qu'il faut savoir sur le choc Bayern Munich-PSG

Selon lui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure, malgré la 25ème place actuelle au classement général. "Cela ne va pas être évident pour eux, mais ils ont quand même l'effectif et les armes pour se qualifier", juge Mirallas.

Comment on vit de telles affiches en tant que joueur ?

Kevin Mirallas est ensuite revenu sur l'importance de telles affiches pour un joueur de haut niveau. Selon lui, tout dans ce match devrait motiver les joueurs présents, surtout au vu du contexte. "Le fait de jouer un match de Ligue des Champions, déjà, ça nous permet d'être ultra motivé. Mais jouer ce genre d'affiche, quand on sait en plus qu'on a besoin de points, c'est encore d'autant plus motivant", rappelle notre consultant. "On sait que le PSG est quand même dos au mur, ils ont encore de gros matchs qui vont arriver derrière le Bayern (Salzbourg, Manchester City et Stuttgart, NDLR). Ce sont des matchs galvanisants, on a beaucoup d'énergie, on est beaucoup plus motivé que pour un match normal", nous confirme-t-il ensuite.

Même si, pour autant, rien ne change fondamentalement dans l'approche de la rencontre. "Dans la manière de la préparer, il faut rester calme et de toute façon, ce sont tous des grands joueurs. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Mais il y a toujours la réalité du jour et la forme du moment qui fait la différence dans ce genre de rendez-vous", raconte-t-il en conclusion.

La rencontre sera à suivre dès 20h10, sur RTL Club et RTL Play.