Ligue des Champions: le PSG se reprend, écrase Stuttgart et sera bien barragiste

Il ne fallait qu'un match nul pour filer au tour suivant: après deux victoires consécutives face à Salzbourg et Manchester City, Paris a été une nouvelle fois sérieux et concentré, comme l'avait demandé Luis Enrique, et jamais aussi réaliste devant le but.

En remontant à la 15e place, le PSG pourrait rencontrer Monaco ou Brest en barrages, mais devra attendre le tirage vendredi pour connaitre son adversaire exacte.

Cette troisième victoire d'affilée est une première sous l'ère Luis Enrique en Ligue des champions depuis son arrivée à l'été 2023.