Surprises, polémiques, remontada: voici ce qu'il faut retenir des premiers barrages de Ligue des Champions

Autre sensation de la soirée, Feyenoord, qui a dominé l'AC Milan à la surprise générale (1-0). Après un but rapide, les Néerlandais ont assurés défensivement face à un Milan sans grandes ambitions. Les Rossoneris devront assurer lors du match retour à San Siro.

La Juventus de Turin s'est quant à elle imposée face à un autre club néerlandais, le PSV Eindhoven (2-1). C'est un but de l'ailier belge Samuel Mbangula (82') qui a permis à la Vieille Dame de prendre le meilleur sur le PSV d'un autre Belge, Johan Bakayoko.

A la fin, c'est toujours le Real qui gagne

La grosse affiche de ces matchs barrages opposait Manchester City au Real Madrid. Les Citizens ont mené au score par deux fois grâce à Erling Haaland(19' et 80'), et se sont fait rejoindre par deux fois avec un but gag de Mbappé et un but de Brahim Diaz. Les Madrilènes se sont finalement imposés 2-3 grâce à un but dans les arrêts de jeu de Jude Bellingham.