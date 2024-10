Malines en passe cinq à une équipe d'Oud-Heverlee Louvain réduite à 10

En visite au KaVé, les hommes d'Oscar Garcia ont commencé leur rencontre de la pire des manières avec, dans un premier temps, l'exclusion directe de Federico Ricca. Le défenseur d'OHL a fait faute sur Geoffrey Hairemans en étant le dernier homme avant le gardien (11e). Quelques minutes plus tard, Chukwubuikem Ikwuemesi a marqué contre son camp pour donner l'avantage à Malines (13e, 1-0) et Rob Schoofs a fait le break juste après le premier quart d'heure (17e, 2-0).

Au classement provisoire, Malines s'empare de la cinquième place (14 points) alors qu'OHL reste 12e (11pts) et pourrait passer en zone rouge selon le résultat des autres rencontres.

Les Malinois n'ont rien lâché en seconde période et en ont même profité pour prendre un peu plus le large. Bien servi par Nikola Storm depuis l'aile, Lion Lauberbach a placé un ballon entre les jambes de Tobe Leysen pour porter la marque à 3-0 (58e).

L'écart s'est un peu plus creusé entre les deux équipes à l'entame du dernier quart d'heure. Les Louvanistes, démobilisés, ont laissé Petter Dahl seul dans le rectangle. Le Norvégien a pris son temps pour ajuster un tir dans l'angle fermé (77e, 4-0). Bilal Bafdili a enfoncé le clou avec un cinquième et dernier but dans le temps additionnel (90e+2, 5-0).