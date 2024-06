Pour Martinez, ce n'était "pas un match facile", les Turcs déçus par la lourdeur du score

S'il a échappé à la perte d'un point contre la Tchéquie en s'imposant 2-1 en fin de match, le Portugal a eu moins de mal contre la Turquie. "Je pense que nous avons joué au même niveau que contre la Tchéquie, mais cette fois nous avons marqué en premier", a déclaré Martinez. "La Turquie a bien démarré, mais nous avons tenu le coup et une fois que nous avons marqué, nous avons contrôlé le match. La Turquie a un talent exceptionnel, mais nous étions prêts. Nous sommes restés concentrés, notamment sur le plan défensif. Maintenant que nous sommes qualifiés pour le prochain tour, nous donnerons une chance à d'autres joueurs de notre noyau. Ils la méritent."

L'entraîneur des Turcs Vincenzo Montella s'est montré déçu par l'ampleur du score. "Nous n'avons pas fait un mauvais match. Nous sommes passés près d'un but dans les 20 premières minutes", a avancé l'Italien, 50 ans, conscient des critiques qui l'attendent. "Quand on prend une décision et qu'on n'obtient pas le résultat escompté, l'entraîneur est le premier ennemi. C'est toujours comme ça."