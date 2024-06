"Arrêter l'homophobie" dans le rugby: Antoine Dupont s'engage en Une de "Têtu"

"Donc le but, c'est que tous les joueurs se sentent bien avec leur sexualité et acceptés", poursuit le joueur de 27 ans, qui pose en Louis Vuitton (groupe LVMH), dont il est désormais l'un des ambassadeurs.

"Même si le rugby peut être vu comme macho, on est très ouverts d'esprit, et aujourd'hui je pense qu'on est tous capables d'accepter les orientations sexuelles des uns et des autres, souligne-t-il. Alors il faut vraiment le répéter, communiquer dessus, pour que chacun se sente définitivement à l'aise."

"Parce que ces petites blagues, s'il y a un gay dans notre équipe et qu'il les entend, on se doute que ça ne va pas l'aider à parler et à faire son +coming out+", conclut-il.

En mai 2019, le milieu offensif de l'équipe de France de football, Antoine Griezmann, avait également fait la Une de "Têtu". Et, au Mondial-2022 au Qatar, pays qui punit l'homosexualité, il avait répété que les membres de la communauté LGBTQ auraient "toujours (son) soutien".