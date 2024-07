Arthur Van Doren estime qu'il "faudra être meilleur" face à l'Australie

Globalement, Van Doren est satisfait des deux premiers matchs des Red Lions. "Les autres scores du tournoi montrent que ce n'est pas facile de remporter trois points", souligne-t-il. "Nous sommes en tête du groupe avec six points et c'est le plus important. On peut ensuite se pencher plus en détail ce qu'il faut améliorer". Michel van den Heuvel, sélectionneur national, a déclaré lundi que les Lions n'étaient "absolument pas" encore au niveau requis pour atteindre la finale. "C'est à cela que servent les entraîneurs", a relativisé Van Doren. "C'est pour cela qu'ils sont payés. Le fait qu'il y ait encore des choses à améliorer est une bonne chose, car cela signifie qu'il y a encore une marge de progression."

Un choc contre l'Australie se profile mardi, pour un remake de la finale olympique de 2021. "Nous savions à l'avance que le match face à l'Australie serait décisif pour remporter le groupe", a déclaré Van Doren. "Il faudra faire mieux pour gagner contre l'Australie. C'est une équipe de haut niveau qui exposera nos faiblesses. Nous devrons être à 100 % pour gagner, car ils ont tout fait pour se donner une chance de remporter l'or. Je les place parmi les principaux prétendants au titre olympique."