Detry reste en course en golf après le 3e tour, avec sa 6e place, Dumont de Chassart 31e

Thomas Detry a perdu un peu de terrain dans la course aux médailles dans le tournoi olympique des Jeux Olympiques de Paris de golf, samedi sur le parcours du golf National, à Guyancourt.

Après avoir signé une carte de 69 (-2), pour un score total de dix sous le par, il partage la 6e place, à 4 coups des leaders. Le Bruxellois de 31 ans a alterné des moments de fulgurance et des coups manqués. Il a concédé un bogey sur le trou numéro 2, mais a réagi dans la foulée avec un eagle et un birdie, respectivement sur le 3 et le 4.

Lors des neuf derniers trous, il a continué sur la même dynamique, réalisant trois autres birdies (aux 12, 14 et 18) mais aussi deux autres bogeys (aux 13 et 15). Detry devra rééditer sa performance de vendredi et son score de 63 (-8) pour espérer une médaille dimanche soir.