Le relais mixte 4e, un doublé Thiam-Vidts est possible à l'heptathlon

La première finale de cet Euro en présence de Belges, le relais 4x400m mixte, privé des services de Cynthia Bolingo, la détentrice du record de Belgique encore handicapée par une blessure, a échoué à la 4e place. Dans l'ordre Jonathan Sacoor (2e), Naomi Van den Broeck (3e), Alexander Doom qui a donné le relais en tête à Helena Ponette n'ont pu empêcher l'Irlande et l'Italie et les Pays-Bas avec une Femke Bol revenue de très loin priver les Belges d'une médaille. Les Belges se consoleront avec un record national de 3:11.03.

Merel Maes, deuxième plus jeune compétitrice au saut en hauteur à 19 ans, a passé 1m85 et terminé 19e des qualifications. Seules les douze meilleures se hissaient en finale.

La matinée a vu les éliminations au premier tour de Philip Milanov (21e au disque/60m49), Anne Zagré (20e en 13.70/100m haies), Elise Vanderelst (9e de sa série en 4:11.03/1500m), et du trio de coureurs du 800m: Pieter Sisk, 10e et premier non qualifié au temps (1:45.87), Eliott Crestan 22e (1:46.48) et Tibo de Smet 24e (1:46.71). Seul le jeune Elie Bacari, 20 ans, a réussi à se qualifier. Sa 3e place en préqualifications du 110m haies (13.61) l'a envoyé en demi-finales.