Les Red Panthers "peuvent réussir quelque chose de spécial" pour Barbara Nelen

"Il y a une grande différence par rapport à il y a douze ans", a confié Nelen. "Il y a douze ans, c'était une équipe très soudée, c'était chouette, mais on était plutôt en touristes, on savait qu'on ne pourrait pas réussir quelque chose. Se qualifier n'était d'ailleurs pas un objectif, le COIB visait 2016. On avait réussi cela avec quatre ans d'avance. Maintenant, on y va avec une équipe performante. On peut faire quelque chose de spécial."

Cinquièmes au classement mondial, les Red Panthers peuvent en effet viser le podium à Paris. "Quand on est quatrième ou cinquième mondial, on peut rêver d'une médaille, je pense. Mais on regarde match par match. Le plus important, c'est le premier match, on doit gagner celui-là. Puis ce sera le suivant."